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Spor

Genç gurbetçinin talipleri artıyor!

Bayern Münih'in Türk asıllı sol beki Yusuf Kabadayı'nın talipleri artıyor. Sezonu Schalke'de kiralık olarak geçiren gurbetçi futbolcu için 3 kulüp teklifte bulunacak.

5 Haziran 2024 Çarşamba 21:56 - Güncelleme:
Genç gurbetçinin talipleri artıyor!
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Geçtiğimiz sezonu Schalke'de kiralık geçiren Yusuf Kabadayı için karar verildi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; İskoç ekibi Rangers, Bundeslia II'de mücadele eden Pauli ve İtalyan temsilcisi Lecce, genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

BAYERN KARARINI VERDİ

Haberde Bayern Münih'in 2025 yılında sözleşmesi bitecek olan genç oyuncuyu bonservisiyle ya da satın alma opsiyonuyla bir takıma kiralayabileceği yazıldı.

Türkiye'den Beşiktaş ve Galatasaray'ın da oyuncuyu yakından takip ettiği biliniyor.

HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNADI?

Yusuf Kabadayı, Türkiye'nin U15 ve U16 yaş milli takımlarında forma giydikten sonra, Almanya'nın U18, U19 ve U20 milli takımlarında da oynadı. Sağ ayaklı oyuncu, sol kanat, forvet ve orta saha pozisyonlarında görev alabiliyor.

Geçtiğimiz sezonu Schalke'de kiralık geçiren Yusuf, 26 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti.

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