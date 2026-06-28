İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2026 Pazar / 13 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,66
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6130.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Genç judoculardan Balkan Şampiyonası'nda 8 madalya
Spor

Genç judoculardan Balkan Şampiyonası'nda 8 madalya

Milli judocular, Romanya'da düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 8 madalya kazandı.

AA28 Haziran 2026 Pazar 01:29 - Güncelleme:
Genç judoculardan Balkan Şampiyonası'nda 8 madalya
ABONE OL

Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 1 altın ve 7 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Fatma Zehra Meki, 48 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada Şevval İçindere (52 kilo), Lara Yılmaz (57 kilo), Ceren Aydoğan (70 kilo), Tunahan Dinç (66 kilo), Şıvan Umut Polat (66 kilo), Ümit Çırpan (73 kilo) ve Arda Aydın (81 kilo) ise bronz madalya elde etti.

  • Gençler Balkan
  • Judo Şampiyonası
  • Milli judocular

ÖNERİLEN VİDEO

Karne heyecanıyla yola atladı: 13 yaşındaki çocuk ölümün kıyısından döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.