Genç karatecilerden 2 altın madalya

Milli karateciler, İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Karate Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Venedik kentinde gerçekleştirildi.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden sporculardan 21 yaş altı erkekler kumite -60 kiloda Nuri Kılıç ile erkekler kumite -75 kiloda Ömer Faruk Yürür altın madalyanın sahibi oldu.

Ümitler erkek katada ise Tarık Koç, gümüş madalya kazandı. 21 yaş altı kadın kumitede -68 kiloda Sudenur Aksoy bronz, genç erkekler kumitede de -68 kiloda Ahmet Öztürk bronz madalya elde etti.