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Spor

Genç milliler, Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldu

18 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı üçüncü tamamladı.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 18:28 - Güncelleme:
Genç milliler, Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldu
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Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın Santa Cruz de La Palma şehrinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Yunanistan ile karşılaştı.

Roberto Estrello Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini 18-17 önde tamamlayan milliler, ilk yarıyı 32-28 üstün geçti. Skor avantajını sürdüren milli takım, üçüncü çeyreğini 47-37 önde bitirdiği maçı 71-48 kazandı.

Bu sonuçla Türkiye, şampiyonayı üçüncü bitirdi.

Türkiye'de Şeyma Yılık 17 sayı, 13 ribauntla galibiyette başrolü oynadı. Millilerde Asya Barnes 16, Zümra Küçük ve Tuana Vural 13'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

  • 18YaşAltıKız
  • MilliBasketbol
  • AvrupaŞampiyonası

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