Genç milliler, İtalya'ya mağlup oldu

Türkiye 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 20 Yaş Altı Elit Lig müsabakasında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında İtalya, 38. dakikada Berenbruch'ün golüyle devreyi 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan İtalya, 50. dakikada Caprini'yle farkı 2'ye çıkardı.

Müsabakanın uzatma dakikalarında soldan kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Kevin, yakın mesafeden sert bir şutla maçın skorunu tayin etti: 0-3.

6. maçında 4. mağlubiyetini alan 20 Yaş Altı Milli Takımı, 2 puanda kaldı. İtalya ise puanını 13'e yükseltti.