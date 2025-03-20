İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2025 Cumartesi / 23 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0415
  • EURO
    41,4051
  • ALTIN
    3679.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Genç milliler, İtalya'ya mağlup oldu

Türkiye 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 20 Yaş Altı Elit Lig maçında karşılaştığı İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

AA20 Mart 2025 Perşembe 20:04 - Güncelleme:
Genç milliler, İtalya'ya mağlup oldu
ABONE OL

Türkiye 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 20 Yaş Altı Elit Lig müsabakasında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında İtalya, 38. dakikada Berenbruch'ün golüyle devreyi 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan İtalya, 50. dakikada Caprini'yle farkı 2'ye çıkardı.

Müsabakanın uzatma dakikalarında soldan kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Kevin, yakın mesafeden sert bir şutla maçın skorunu tayin etti: 0-3.

6. maçında 4. mağlubiyetini alan 20 Yaş Altı Milli Takımı, 2 puanda kaldı. İtalya ise puanını 13'e yükseltti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.