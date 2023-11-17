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Spor

Genç millilerden durgun prova

Hazırlık maçı kapsamında Slovenya U21 takımıyla karşılaşan Türkiye U21 Futbol Takımı, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Genç millilerin golü 81. dakikada Metehan Altunbaş'tan geldi.

17 Kasım 2023 Cuma 21:56 - Güncelleme:
Genç millilerden durgun prova
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Ümit Milli Takımımız, hazırlık maçında Slovenya U21 ile karşı karşıya geldi. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Adrian Zeljkovic'in golüyle öne geçen Slovenyaya, Milli takımımız 81. dakikada Metehan Altunbaş ile karşılık verdi. Son dakikaları karşılıklı ataklar ile geçen karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı.

Ümit Milli Takımımız, 21 Kasım'da UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahasında Norveç U21 ile karşı karşıya gelecek.

Hakemler: Can Cengiz, Emrah Akkaya, Sefa Özcan

Türkiye U21: Emre Bilgin, Ayberk Karapo, Serdar Saatçı, Emin Bayram, Kazımcan Karataş (Yasin Özcan dk. 71), Yunus Emre Konak (Demir Ege Tıknaz dk. 71), Bartuğ Elmaz (Şahin Dik dk. 81), Emircan Gürlük (Metehan Altunbaş dk. 71), Aksel Baran Potur (Burak İnce dk. 63), Cihan Çanak, Erencan Yardımcı

Yedekler: Doğan Alemdar, Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Taha Altıkardeş, Emir Ortakaya

Teknik Direktör: Levent Sürme

Slovenya U21: Leban, Ilencic (Ajhmajer dk. 85), Ratnik (Lamphert dk. 85), Kuzmic, Strajnar (Zulic dk. 46), Zeljkovic (Lorber dk. 21), Jevsenak (Ostrc dk. 63), Begic (Perc dk. 46), Seşlar (Pisek dk. 63), Gradisar (Jovanovic dk. 63), Cipot (Brest dk. 63)

Yedekler: Stubljar, Bas

Teknik Direktör: Milenko Acimovic

Goller: Metehan Altunbaş (dk. 81) (Türkiye U21), Zeljkovic (dk. 66) (Slovenya U21)

Sarı kartlar: Serdar Saatçı, Yunus Emre Konak, Cihan Çanak (Türkiye U21), Cipot, Milenko Acimovic (Teknik Direktör), Seşlar, Jevsenak, Jovanovic, Ilencic (Slovenya U21)

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