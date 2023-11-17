Genç millilerden durgun prova

Ümit Milli Takımımız, hazırlık maçında Slovenya U21 ile karşı karşıya geldi. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Adrian Zeljkovic'in golüyle öne geçen Slovenyaya, Milli takımımız 81. dakikada Metehan Altunbaş ile karşılık verdi. Son dakikaları karşılıklı ataklar ile geçen karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı.
Ümit Milli Takımımız, 21 Kasım'da UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahasında Norveç U21 ile karşı karşıya gelecek.
Hakemler: Can Cengiz, Emrah Akkaya, Sefa Özcan
Türkiye U21: Emre Bilgin, Ayberk Karapo, Serdar Saatçı, Emin Bayram, Kazımcan Karataş (Yasin Özcan dk. 71), Yunus Emre Konak (Demir Ege Tıknaz dk. 71), Bartuğ Elmaz (Şahin Dik dk. 81), Emircan Gürlük (Metehan Altunbaş dk. 71), Aksel Baran Potur (Burak İnce dk. 63), Cihan Çanak, Erencan Yardımcı
Yedekler: Doğan Alemdar, Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Taha Altıkardeş, Emir Ortakaya
Teknik Direktör: Levent Sürme
Slovenya U21: Leban, Ilencic (Ajhmajer dk. 85), Ratnik (Lamphert dk. 85), Kuzmic, Strajnar (Zulic dk. 46), Zeljkovic (Lorber dk. 21), Jevsenak (Ostrc dk. 63), Begic (Perc dk. 46), Seşlar (Pisek dk. 63), Gradisar (Jovanovic dk. 63), Cipot (Brest dk. 63)
Yedekler: Stubljar, Bas
Teknik Direktör: Milenko Acimovic
Goller: Metehan Altunbaş (dk. 81) (Türkiye U21), Zeljkovic (dk. 66) (Slovenya U21)
Sarı kartlar: Serdar Saatçı, Yunus Emre Konak, Cihan Çanak (Türkiye U21), Cipot, Milenko Acimovic (Teknik Direktör), Seşlar, Jevsenak, Jovanovic, Ilencic (Slovenya U21)