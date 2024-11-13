Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kış transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Ansu Fati ile ilgileniyor.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Barcelona'nın mevcut kadrosunda süre bulmakta zorlanan 22 yaşındaki oyuncu için sarı lacivertli takım, kış transfer döneminde kiralama teklifi yapacak.

SADECE FENERBAHÇE DEĞİL

Fenerbahçe ile birlikte Sevilla'nın da başarılı futbolcu için girişimlerde bulunacağı aktarıldı.

SAKATLIK GEÇMİŞİ

22 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce yaşadığı sakatlık sebebiyle Aralık 2024'e kadar sahalardan uzak kalacak. İspanyol oyuncu, sakatlığı sebebiyle bu sezon toplam 11 maç kaçırdı.

Ansu Fati, Barcelona'da bu sezon 7 maçta 158 dakika sahaya çıkabildi. Barcelona'nın da fazla süre alamayan genç oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı belirtildi.