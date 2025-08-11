İSTANBUL 32°C / 22°C
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  • Genç sporcu Umuthan Yağcı'dan madalya
Spor

Genç sporcu Umuthan Yağcı'dan madalya

Minikler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda mücadele eden Elazığlı sporcu Umuthan Yağcı, Türkiye üçüncüsü oldu.

IHA11 Ağustos 2025 Pazartesi 12:07
Genç sporcu Umuthan Yağcı'dan madalya
ABONE OL

Sinop'ta düzenlenen Minikler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda mücadele eden Elazığ sporcusu Umuthan Yağcı, 42 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Disiplinli çalışmaları ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken genç sporcunun başarısında, antrenörleri Kadriye Sarıca ve Zülfü Sarıca'nın özverili katkıları büyük rol oynadı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcumuz Umuthan Yağcı'nın Türkiye üçüncüsü olması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu tür başarılar, gençlerimizin spora yönelmesi açısından son derece kıymetlidir. Sporcumuzu ve değerli antrenörlerimiz Kadriye Sarıca ile Zülfü Sarıca'yı yürekten tebrik ediyorum. Gençlerimizin sporla buluşmasını teşvik etmek ve onları daha büyük başarılara hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" denildi

