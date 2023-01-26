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Spor

Genç stoper Kerem Paykoç'tan Boluspor'a 2.5 yıllık imza

Boluspor, Menemen FK'da forma giyen 19 yaşındaki stoper Kerem Paykoç'u kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA26 Ocak 2023 Perşembe 10:37 - Güncelleme:
Genç stoper Kerem Paykoç'tan Boluspor'a 2.5 yıllık imza
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, genç savunmacı Kerem Paykoç'u renklerine bağladı. Ara transfer döneminin son günlerinde kırmızı-beyazlı ekip, Menemen FK forması giyen 19 yaşındaki Kerem ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Menemen FK forması giyen Kerem Paykoç ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kerem Paykoç, 20 Ağustos 2003 yılında Manisa'da doğdu. Futbola, Manisaspor altyapısında başlayan Paykoç, 2020-2021 sezonunda Menemen FK altyapısına transfer oldu. 2021-2022 sezonunda Menemen FK kulübüyle profesyonelliğe adım atan Paykoç, Spor Toto 1. Lig'de 15 maçta görev yaptı" ifadeleri kullanıldı.

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