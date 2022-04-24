Genç yelkenciler Ada Tan ve Ece Melis Baş'tan büyük başarı

17 - 23 Nisan 2022 tarihleri arasında İtalya'nın Cagliari şehrinde gerçekleşen Techno293&Techno293 Plus 2022 European Championships yarışları sona erdi.

7 ülkeden 37 sporcunun katılım gösterdiği Techno 293 U15 Kızlar kategorisinde, Ada Tan (Urla Deniz Kulübü) Avrupa Şampiyonu oldu.

Aynı kategoride Delfin Ada Canpolat (İçdaş Spor Kulübü) 6. sırada yer alırken, Duru Kutluoğlu (İzmir Ferdi) 16. sırada yarışı tamamladı.

Techno 293 U13 kategorisinde ise 10 ü̈lkeden 37 sporcunun mücadele ettiği yarışta, Ece Melis Baş (EMR Windsurf ve Yelken Kulübü) Avrupa 3.'sü oldu.

Aynı kategoride, Sude Bulduk (Göztepe Spor Kulübü) 4. sırada, Ali Öztüre (Göztepe Spor Kulübü) 17. sırada ve Can Özkan (EMR Windsurf ve Yelken Kulübü) 22. sırada yarışı tamamladı.

9 ülkeden 38 sporcunun yarıştığı Techno 293 U17 Kızlar Kategorisinde ise Naz Enis (İzmir Ferdi) 5. sırada, Yaren Ceylin Küçük (İçdaş Spor Kulübü) 14. sırada yarışı tamamlarken, Alya Kaplan (EMR Windsurf ve Yelken Kulübü) 27. sırada yarışı bitirdi.

14 ülkeden 62 sporcunun katıldığı Techno 293 U17 Erkekler Kategorisinde ise, Erencan Kolburan (EMR Windsurf ve Yelken Kulübü) 8. sırada, Artun Senol (Urla Deniz Kulübü) 9. sırada ve Devrim Karataş (EMR Windsurf ve Yelken Kulübü) 22. sırada yer aldı.

11 ülkeden 47 sporcunun yarıştığı Techno 293 U15 Erkekler kategorisinde, Emir Mercanoğlu (EMR Windsurf ve Yelken Kulübü) 9. sırada, Doruk Can (EMR Windsurf ve Yelken Kulübü) 24. sırada ve Ron Danon (EMR Windsurf ve Yelken Kulübü), 27. sırada yarışı tamamladı.