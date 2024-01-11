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Spor

Genç yıldız Premier Lig'e merhaba diyor! Yunus Emre Konak resmen Brentford'da

Sivasspor'un futbol akademisinden yetişen 18 yaşındaki genç futbolcu Yunus Emre Konak, Premier Lig ekiplerinden Brentford ile anlaştı.

11 Ocak 2024 Perşembe 20:16 - Güncelleme:
Genç yıldız Premier Lig'e merhaba diyor! Yunus Emre Konak resmen Brentford'da
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Sivasspor, Yunus Emre Konak'ın Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yunus Emre Konak Brentford'a Transfer Oldu

Sivasspor Futbol Akademi'de yetişerek a takımımıza yükselen genç futbolcumuz Yunus Emre Konak, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer oldu.

12 yaşında futbol akademimize adım atarak, Sivasspor öz kaynaklarında yetişen ve bu sezon ise a takımımıza yükselen 18 yaşındaki sporcumuz Yunus Emre Konak'ın transferi için Brentford ile anlaşamaya varıldı.

Hayallerinin peşinde koşan, alt takımlarımızda forma giyen onlarca genç sporcumuza örnek olan Yunus Emre Konak'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonra ki kariyerinde başarılar diliyoruz.

Yunus Emre'nin gelişimine katkı sağlayan Sivasspor Futbol Akademi antrenörlerimize ve a takımımızda ilk kez forma şansı vererek Türk futboluna kazandıran eski teknik direktörümüz Servet Çetin'e teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Yunus Emre."

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