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Spor

Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası başlıyor

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası, 4-9 Temmuz tarihlerinde başkent Belgrad'da düzenlenecek.

3 Temmuz 2023 Pazartesi 23:01 - Güncelleme:
Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası başlıyor
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Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası Sırbistan'da start veriyor.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 4-9 Temmuz tarihlerinde başkent Belgrad'da düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'yi 10'u kadın 17 milli sporcu temsil edecek.

Gençler Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak milli sporcuların isimleri şu şekilde:

Kadınlar: Belis Şakar, Burcunaz Narin, Defne Tanığ, Ekin Nazlı Okudur, Ela Naz Özdemir, Mehlika Kuzeh Yalçın, Merve Tuncel, Özlem Yetim, Sudem Denizli, Talya Erdoğan

Erkekler: Ahmet Burak Işık, Aykut Mert İravul, Emir Batur Albayrak, Kuzey Tunçelli, Muhammed Yusuf Özden, Tolga Temiz, Tuncer Berk Ertürk

  • Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası
  • Türkiye Yüzme Federasyonu
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