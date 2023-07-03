Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası başlıyor

Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası Sırbistan'da start veriyor.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 4-9 Temmuz tarihlerinde başkent Belgrad'da düzenlenecek.
Şampiyonada Türkiye'yi 10'u kadın 17 milli sporcu temsil edecek.
Gençler Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak milli sporcuların isimleri şu şekilde:
Kadınlar: Belis Şakar, Burcunaz Narin, Defne Tanığ, Ekin Nazlı Okudur, Ela Naz Özdemir, Mehlika Kuzeh Yalçın, Merve Tuncel, Özlem Yetim, Sudem Denizli, Talya Erdoğan
Erkekler: Ahmet Burak Işık, Aykut Mert İravul, Emir Batur Albayrak, Kuzey Tunçelli, Muhammed Yusuf Özden, Tolga Temiz, Tuncer Berk Ertürk