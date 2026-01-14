İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2026 Çarşamba / 26 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1932
  • EURO
    50,3669
  • ALTIN
    6406.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği 3 puanı son dakikalarda aldı
Spor

Gençlerbirliği 3 puanı son dakikalarda aldı

Gençlerbirliği, Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında konuk olduğu Antalyaspor'u 89. dakikada Zan Zuzek'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

HABER MERKEZİ14 Ocak 2026 Çarşamba 18:20 - Güncelleme:
Gençlerbirliği 3 puanı son dakikalarda aldı
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Gençlerbirliği, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Gençlerbirliği, Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 89. dakikada Zan Zuzek kaydetti.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, kupada iki maçta 6 puana ulaştı. Antalyaspor'un kupada iki maçta puanı bulunmuyor.

Gençlerbirliği, kupanın bir sonraki maç haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, kupa sonrası lige dönüşte Samsunspor ile evinde karşılaşacak. Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.