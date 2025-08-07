Gençlerbirliği, 4 yıl sonra yeniden Süper Lig'de

Cumhuriyet ile yaşıt kırmızı-siyahlı kulüp, yeniden kalıcı olmayı amaçladığı Süper Lig'de 49. sezonunu geçirecek.

Trendyol 1. Lig'i geçen sezon 68 puanla 2. sırada tamamlayarak Türk futbolunun en üst ligine geri dönen Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, ilk hafta Samsunspor'a konuk olacak.

"Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi" durumundaki kırmızı-siyahlılar, geçen sezonu 3. bitiren Samsunspor ile 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da karşılaşacak.

Ev sahibi olduğu karşılaşmaları yeni stattaki inşaat çalışmaları nedeniyle Eryaman Stadı'nda oynamaya devam edecek Gençlerbirliği, taraftarının önündeki ilk maça ise 17 Ağustos Pazar günü Antalyaspor karşısında çıkacak.

Geçmişte "üç büyüklerin" deplasmanda en çok zorlandığı takımlar arasında yer alan Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4'üncü, Beşiktaş'ı 26'ncı, Galatasaray'ı ise 30. haftada ağırlayacak.

EFSANE BAŞKANININ VEFATI SONRASI SIKINTILAR YAŞADI

İlhan Cavcav döneminde Türk futbolunun adından en çok söz ettiren kulüplerinden Gençlerbirliği, efsane başkanının vefatı sonrası sıkıntılı dönemler geçirdi.

Gençlerbirliği'nde İlhan Cavcav'ın 2017'de vefat etmesinin ardından başkanlığa oğlu Murat Cavcav getirildi.

Kırmızı-siyahlılar, efsane başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği 2017-18 sezonunda 29 yıl (1989-2018) kesintisiz yer aldığı Süper Lig'den düştü.

Süper Lig'e 1 sezonluk aranın ardından dönmeyi başarsa da başkent ekibi, 2020-21 sezonunda yeniden küme düşme üzüntüsü yaşadı.

1. Lig'de 2021-22 sezonunu 13. bitiren Gençlerbirliği, ekonomik problemlerin arttığı 2022-23 döneminde 2. Lig'in kıyısından döndü.

İlk devre 7 puanla son sırada yer alan Gençlerbirliği, Niyazi Akdaş'ın başkanlığında transfer yasağını kaldırarak ikinci yarıya yenilenmiş kadrosuyla girdi. Başkent temsilcisi, kuruluşunun 100. yılında son haftaya kadar taraftarlarına sıkıntılı günler yaşatsa da ligi 38 puanla 15. bitirdi ve kümede kalmayı başardı.

2023-24 sezonunu 51 puanla 8. tamamlayan ve son maçta play-off'u kaçıran Gençlerbirliği, 4 yıllık Süper Lig özlemini Osman Sungur başkanlığında 2024-25 sezonunda sonlandırdı.

İKİ KEZ 3. OLDU

Ankara Sultanisi (Atatürk Lisesi) öğrencilerinin 14 Mart 1923'te kurduğu Gençlerbirliği, 1965-66 ve 2002-03 sezonlarında Süper Lig'i iki kez 3. bitirdi.

Süper Lig'de 49. sezonuna başlayacak Gençlerbirliği, Türk futbolunun en üst liginde en fazla puan toplayan 7. takımı konumunda bulunuyor.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Avrupa kupalarındaki en büyük başarısına 2003-04 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde (UEFA Kupası) ulaştı. Gençlerbirliği, kupada İspanyol temsilcisi Valencia'ya uzatmada elenerek çeyrek finalin eşiğinden döndü.

Valencia'yı Ankara'da 1-0 yenen Gençlerbirliği, deplasmanda rakibine uzatma sonunda 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti. Kupada tek mağlubiyetini Gençlerbirliği'nden alan Valencia, sezon sonunda kupayı kazandı.

Kırmızı-siyahlılar, Türkiye Kupası'nı ise 1987 ve 2001 yıllarında olmak üzere 2 kez müzesine götürdü.

Özellikle İlhan Cavcav döneminde altyapısından çıkardığı futbolcularla adından sıkça söz ettiren Gençlerbirliği, Arda Güler ile bu misyonunu dünya futboluna taşıdı.

"Türk futbolunun asırlık çınarı" 4 sezonun ardından döndüğü Süper Lig'de yeniden kalıcı olmaya çalışacak.

