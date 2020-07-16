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Spor

Gençlerbirliği 5 eksikle çalıştı

Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği'nin bugünkü antrenmanına, sakatlıkları süren Giovanni Sio, Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan, Sadio Diallo ile Sefa Yılmaz katılamadı.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 16:42 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 16:42
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe karşısında kritik bir galibiyet alan başkent ekibi, günü İlhan Cavcav tesislerinde sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda oyunla başlayan kırmızı-siyahlılar, üç kaleli maçla günü tamamladı.

Floyd Ayite takımdan ayrı çalışırken Fabricio antrenmanın bir bölümünde takımla bir bölümünde de fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Giovanni Sio, Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan, Sadio Diallo ile Sefa Yılmaz tedavileri nedeniyle antrenmana katılmadı.

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