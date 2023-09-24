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Spor

Gençlerbirliği 9 kişi kaldı, Bandırmaspor kazandı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Teksüt Bandırmaspor, 9 kişi kalan Gençlerbirliği'ni evinde 4-1 mağlup etti.

24 Eylül 2023 Pazar 18:13 - Güncelleme:
Gençlerbirliği 9 kişi kaldı, Bandırmaspor kazandı
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazandı.

20. dakikada Shaocong Wu ve 56. dakikada Francis Nzaba'nın kırmızı kartla oyun dışı kaldığı Gençlerbirliği, mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren goller 9. dakikada Moussa Djitte, 45 ile 59.dakikalarda Doğan Can Davas ve 70. dakikada Raul Bobadilla'dan geldi.

Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 82. dakikada Amilton penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor 12 puana yükselerek 2. sıraya yerleşti. Gençlerbirliği ise 10 puanda kalarak 7. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Bandırmaspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Manisa FK'yı ağırlayacak.

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