İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8943
  • EURO
    47,8229
  • ALTIN
    4391.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği, Adama Traore'yi kadrosuna kattı
Spor

Gençlerbirliği, Adama Traore'yi kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 30 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu Adama Traore'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

AA19 Ağustos 2025 Salı 14:17 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Adama Traore'yi kadrosuna kattı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Malili kanat oyuncusu Adama Traore'yi transfer ettiğini duyurdu.

Başkent ekibinin açıklamasına göre Gençlerbirliği, daha önce Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Adama Traore ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Mali'nin KO Bamako kulübünde başlayan Adama Traore, sırasıyla TP Mazembe, FC Metz, US Orleans, Al-Adalah, FC Şerif ve son olarak Ferencvaros takımlarında forma giydi.

Mali Milli Takımı'nda 63 maça çıkan Adama Traore 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Diğer yandan geçen sezon Ferencvaros ile 45 maça çıkan tecrübeli oyuncu takımına 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Ahlat'ta acı son! Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.