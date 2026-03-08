İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği, Alanyaspor deplasmanında
Spor

Gençlerbirliği, Alanyaspor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği yarın deplasmanda Alanyaspor 'a konuk olacak.

AA8 Mart 2026 Pazar 09:39 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Alanyaspor deplasmanında
ABONE OL

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek.

Alanya Oba Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Teknik direktör Levent Şahin ile yollarını ayıran başkent ekibi, bu sezon 31 Ekim-7 Aralık 2025 tarihlerinde kırmızı-siyahlı takımı çalıştıran Volkan Demirel ile yeniden anlaştı.

Son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar, ikinci Demirel döneminde Alanyaspor maçını kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak.

Ligde 24 puanla 12. sırada yer alan Gençlerbirliği'nde sarı kart cezalısı Tongya, karşılaşmada forma giyemeyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.