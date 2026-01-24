İSTANBUL 12°C / 8°C
24 Ocak 2026 Cumartesi
  Gençlerbirliği, Antalyaspor deplasmanında
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, yarın Antalyaspor'a konuk olacak.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 09:49
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Ligdeki son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan başkent ekibi, Antalyaspor karşısında yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.

Gençlerbirliği, 19 puanla 11'inci, Antalyaspor ise 16 puanla 15'inci sırada bulunuyor.

İki takım en son 14 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında karşılaştı ve kırmızı-siyahlılar, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

