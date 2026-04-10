  • Gençlerbirliği, Başakşehir deplasmanına hazır
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Gençlerbirliği, maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA10 Nisan 2026 Cuma 14:39 - Güncelleme:
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ağırlıklı duran top organizasyonuyla sona erdi.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'le yarın saat 14.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

