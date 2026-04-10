Gençlerbirliği, Başakşehir deplasmanında

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak.
Ligde 25 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan başkent ekibi, tehlikeli bölgeyle puan farkını açmayı amaçlıyor.
Kırmızı-siyahlılar, rakibini mağlup ederek 8 haftalık galibiyet ve 6 maçlık gol özlemini sonlandırmayı hedefliyor.
Gençlerbirliği'nde sarı kart cezalısı takım kaptanı Dimitrios Goutas, bu kritik maçta görev yapamayacak.