Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak: Büyüklere kök söktüren camiayız

Lig Radyo'da, Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına konuk olan Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Galatasaray maçı öncesinde ligde kalma hedefinden teknik heyete duyulan güvene kadar birçok başlıkta net mesajlar verdi.

Başkent ekibinin tek hedefinin ligde kalmak olduğunu vurgulayan Çakmak, "Biz Gençlerbirliği olarak kesinlikle ligde kalacağız. Bundan başka bir düşüncemiz yok. Kalan maçlarda yeterli puanları toplamak istiyoruz. Bunun yolu da her maça kazanmak için çıkmaktan geçiyor." dedi.

Galatasaray karşılaşmasına da aynı anlayışla hazırlandıklarını belirten başkan, "Rakibimizin durumuyla ilgilenmiyoruz. Sahaya çıkıp kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu camia, geçmişten bugüne büyük maçlarda kök söktüren bir camia oldu. Bu kimliği sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ONYEKURU İDDİALARI ASILSIZ

Son günlerde gündeme gelen Onyekuru haberlerine de açıklık getiren Çakmak, "Bu tarz maçlar öncesi spekülasyonlar artıyor. Onyekuru'nun kadro dışı bırakıldığı yönünde çıkan haberler doğru değil. Yönetim olarak böyle bir kararımız yok. Oyuncunun performansına bağlı bir tercih durumu söz konusu." diye konuştu.

VOLKAN DEMİREL'LE DEVAM

Teknik Direktör Volkan Demirel hakkında çıkan ayrılık iddialarını da yalanlayan Çakmak, "Hocamızla hiçbir problemimiz yok. Sezon sonuna kadar birlikteyiz. Hatta gelecek sezonun planlamasını da kendisiyle yapıyoruz. Uzun süre birlikte çalışmak istiyoruz." dedi.

CAVCAV RUHU VURGUSU

Kulübün temel değerlerine de değinen Başkan, "Biz İlhan Cavcav'ın emanetini taşıyoruz. Gençlerbirliği hata kaldırmayan bir kulüp. Önce mali disiplin, ardından sportif başarıyı sağlamak zorundayız." diyerek sözlerini tamamladı.