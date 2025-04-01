İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2025 Salı / 3 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9221
  • EURO
    41,0401
  • ALTIN
    3817.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği, başkent derbisine hazırlanıyor
Spor

Gençlerbirliği, başkent derbisine hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA1 Nisan 2025 Salı 16:19 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, başkent derbisine hazırlanıyor
ABONE OL

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına devam etti.

Uğur Okulları İstanbulspor maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu Amilton, iki hafta sonra antrenmanda yer aldı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan oyuncular, daha sonra dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulundu.

Antrenmanın ikinci etabında gruplara ayrılan ve dönüşümlü dar alanda oyun oynayarak maksimum aerobik hız koşusu yapan kırmızı-siyahlılar, yarı sahadaki çift kale maçla günü tamamladı.

Öte yandan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri, antrenman öncesi takımı ziyaret ederek teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeliyle bayramlaştı.

Antrenmanın ardından ise kırmızı-siyahlı tribünlerin renkli simalarından "Çiçekçi Ömer" lakaplı Ömer Yetkin, teknik ekip ve futbolculara başkent derbisinde başarılar dileyerek çiçek takdim etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.