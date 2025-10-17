Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Kırmızı-siyahlılar, koordinasyon ve çabukluğa dayalı fitness toplarıyla oynanan oyunun ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Duran top organizasyonlarıyla antrenmanı tamamlayan başkent ekibi, bugün öğleden sonra hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.
Kırmızı kart cezalısı Sekou Koita, Beşiktaş'a karşı görev yapamayacak. Sol dizindeki ağrısı nedeniyle tedavisi devam eden Dal Varesanovic'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.