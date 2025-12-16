İSTANBUL 12°C / 6°C
Spor

Gençlerbirliği, Bodrum FK maçına hazırlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ilk haftasında Gençlerbirliği, Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Metin Diyadin yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

16 Aralık 2025 Salı 18:29
Gençlerbirliği, Bodrum FK maçına hazırlanıyor
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yeni teknik direktörü Metin Diyadin yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan oyuncular, daha sonra taktik ağırlıklı çalışmaya geçti. Günün tek antrenmanı, çift kale maçla sona erdi.

Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Eryaman Stadı'nda 18 Aralık Perşembe günü oynanacak Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK karşılaşması, saat 17.30'da başlayacak.

