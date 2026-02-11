İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Gençlerbirliği maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 17:34
Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor mesaisinde
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

5'e 2 top kapma oyununun ardından saha içerisine kurulu platformlarda pas çalışan kırmızı-siyahlıların, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

