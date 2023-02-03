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Spor

Gençlerbirliği, Chukwuma Akabueze transferini açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen Chukwuma Emmanuel Akabueze'yi renklerine bağladı.

AA3 Şubat 2023 Cuma 19:08 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Chukwuma Akabueze transferini açıkladı
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Gençlerbirliği, Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Emmanuel Akabueze'yi kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Son olarak Beyçimento Bandırmaspor'da oynayan tecrübeli oyuncu; Odd Grenland, Kwara United, Brann, WH Zall, Odds BK takımlarının yanı sıra Türkiye liglerinde Dyorex Boluspor ve Hangikredi Ümraniyespor formasını giydi." ifadeleri kullanıldı.

CHUKWUMA AKABUEZE'NİN BANDIRMASPOR KARNESİ

33 yaşındaki oyuncu Chukwuma Emmanuel Akabueze, son olarak formasını giydiği Bandırmaspor'da 2021-22 sezonunda 33 resmi maça çıktı ve 3 gol, 4 asistle skora etki edebildi.

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