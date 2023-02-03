Gençlerbirliği, Chukwuma Akabueze transferini açıkladı

Gençlerbirliği, Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Emmanuel Akabueze'yi kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Son olarak Beyçimento Bandırmaspor'da oynayan tecrübeli oyuncu; Odd Grenland, Kwara United, Brann, WH Zall, Odds BK takımlarının yanı sıra Türkiye liglerinde Dyorex Boluspor ve Hangikredi Ümraniyespor formasını giydi." ifadeleri kullanıldı.

CHUKWUMA AKABUEZE'NİN BANDIRMASPOR KARNESİ

33 yaşındaki oyuncu Chukwuma Emmanuel Akabueze, son olarak formasını giydiği Bandırmaspor'da 2021-22 sezonunda 33 resmi maça çıktı ve 3 gol, 4 asistle skora etki edebildi.