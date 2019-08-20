Gençlerbirliği, Erdem Özgenç ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Erdem Özgenç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
- AA
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon devre arasında takımımıza katılan Erdem Özgenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Erdem Özgenç'e kulübümüze verdiği emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.