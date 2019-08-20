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Gençlerbirliği, Erdem Özgenç ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Erdem Özgenç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

  • AA
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Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon devre arasında takımımıza katılan Erdem Özgenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Erdem Özgenç'e kulübümüze verdiği emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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