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Spor

Gençlerbirliği, Etebo'yu kadrosuna kattı

1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı orta saha oyuncusu Peter Etebo'yu renklerine bağladığını açıkladı.

AA1 Ağustos 2024 Perşembe 21:38 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Etebo'yu kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye liglerinde Galatasaray forması da giymiş olan tecrübeli oyuncuyla Gençlerbirliği'miz 2 yıllık anlaşma imzaladı. Oghenekaro Peter Etebo'ya ailemize 'hoş geldin' diyor, kırmızı kara forma altında başarılar diliyoruz." denildi.

Ensar Kemaloğlu'nun sözleşmesinin de uzatıldığı kaydedilerek, "Profesyonel A takım oyuncularımızdan Ensar Kemaloğlu'nun 2024-2025 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi, karşılıklı anlaşılarak 2 yıl daha uzatılmıştır. 2026-2027 sezonu bitimine kadar Gençlerbirliği'miz için ter dökecek olan oyuncumuza başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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