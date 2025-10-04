İSTANBUL 21°C / 14°C
Gençlerbirliği evinde 1 puana razı oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

4 Ekim 2025 Cumartesi 16:34
Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Konuk ekip Alanyaspor, 14. dakikada Ianis Hagi'nin serbest vuruştan attığı golle Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İlk yarıda ağları havalandıran Ianis Hagi, Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golünü babası Gheorghe Hagi'nin ilk frikik golünden (17 Ağustos 1996) 10640 gün sonra Gençlerbirliği filelerine gönderdi.

Gençlerbirliği, Zan Zuzek'in 66. dakikada attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Alanyaspor, bu gole hemen cevap verdi ve Ui-jo Hwang, 69. dakikada Akdeniz temsilcisini 2-1 öne taşıdı. Hwang'ın bu golünde asisti yapan isim ilk golü atan Hagi oldu.

Gençlerbirliği, karşılaşmanın 73. dakikasında penaltı kazandı. Bu penaltıyı kullanan M'Baye Niang, durumu 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Alanyaspor karşısında sahadan 2-2 ile ayrılan Gençlerbirliği, bu sezon ilk kez bir maçta iki kez ağları havalandırdı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 5, Alanyaspor 10 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, milli aranın ardından Beşiktaş deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

