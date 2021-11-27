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Spor

Gençlerbirliği, evinde Bursaspor'u 2 golle yıktı

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini, Eleke ve Grechyshkin kaydetti.

27 Kasım 2021 Cumartesi 00:07 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 00:07
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Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yendi.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Mehmet Yıldırım, Nurettin Dinçer Demir

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Kerem Can Akyüz, Gökhan Gül, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Aksel Aktaş (Dk. 90+4 Metehan Mert), Grechyshkin, LuaLua (Dk. 82 Bieliaiev), Lima, Barış Alıcı (Dk. 90+4 Sami Gökhan Altıparmak), Eleke (Dk. 87 Mert Kula)

BURSASPOR: Erhan Erentürk, Hasan Ayaroğlu, Furkan Emre Ünver, Capan, Mert Yılmaz, Kerem Şen (Dk. 61 Vefa Temel), Kubilay Sönmez (Dk. 75 Emirhan Aydoğan), Bruno, Alaskarov (Dk. 81 Ofosu), Acolatse (Dk. 61 Matavz), Batuhan Kör (Dk. 61 Tuğbey Akgün)

GOLLER: Dk. 56 Eleke, Dk. 90+6 Grechyshkin (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Dk. 35 LuaLua, Dk. 42 Grechyshkin (Gençlerbirliği), Dk. 45+2 Kerem Şen, Dk. 72 Mert Yılmaz, Dk. 77 Capan, Dk. 90+3 Vefa Temel (Bursaspor)

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