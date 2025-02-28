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Spor

Gençlerbirliği evinde hata yapmadı

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, Manisa FK'yi konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

Haber Merkezi28 Şubat 2025 Cuma 22:25 - Güncelleme:
Gençlerbirliği evinde hata yapmadı
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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, Manisa FK'yi konuk etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, 6 ile 23. dakikalarda Metehan Mimaroğlu ve 11. dakikada Daniel Popa kaydetti.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 10 maça çıkan Gençlerbirliği, puanını 47'ye yükseltti ve 2. sıraya yükselerek maç fazlasıyla birlikte lider Kocaelispor ile arasındaki puan farkını 8'e indirdi.

33 puanda kalan Manisa FK ise 17. sırada, düşme hattında konumlandı.

1. Lig'de bir sonraki hafta Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Manisa FK ise Iğdır FK'yi ağırlayacak.

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