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Spor

Gençlerbirliği evinde rahat kazandı

Trendyol 1. Lig'in 25. hafta maçında Gençlerbirliği, sahasında Pendikspor'u 3-0 mağlup etti.

AA16 Şubat 2025 Pazar 21:34 - Güncelleme:
Gençlerbirliği evinde rahat kazandı
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Trendyol 1. Lig'in 25. hafta maçında Gençlerbirliği, Pendikspor'u konuk etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller 35'te Joca, 45'te Erdem Canpolat'ın kendi kalesine attığı gol ve 76. dakikada Leo Gaucho'nun attığı gollerle geldi.

Pendikspor'da 8. dakikada Welinton kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Gençlerbirliği, bu galibiyetin ardından puanını 43 yaptı. Pendikspor, 36 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Gençlerbirliği, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Pendikspor, Esenler Erok'u konuk edecek.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Ramazan Ufuk Avdaş, Oğuzhan Yazır

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu (Dk. 82 Fıratcan Üzüm), Zuzek, Hanousek, Adem Eren Kabak, Nalepa (Dk. 89 Mikail Okyar), Joca (Dk. 69 Ensar Kemaloğlu), Amilton, Metehan Mimaroğlu (Dk. 89 Samed Onur), Popa (Dk. 69 Gaucho)

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Furkan Mehmet Doğan, Welinton, Murat Akça, Sequeira (Dk. 46 Tarık Tekdal), Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Dk. 77 Saiz), Mete Kaan Demir (Dk. 15 Berkay Sülüngöz), Mustafa Pektemek, Del Valle, Eze (Dk. 65 Denic)

Goller: Dk. 35 Joca, Dk. 45 Metehan Mimaroğlu, Dk. 76 Gaucho (Gençlerbirliği)

Kırmızı kartlar: Dk. 8 Welinton, Dk. 87 Furkan Mehmet Doğan (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Sequeira Dk. 42 Mesut Özdemir, Dk. 90+3 Erdem Canpolat (Siltaş Yapı Pendikspor)

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