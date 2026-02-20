İSTANBUL 18°C / 7°C
Spor

Gençlerbirliği, Eyüpspor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, yarın deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

AA20 Şubat 2026 Cuma 09:41 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Eyüpspor ile karşılaşacak
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 13.30'da başlayacak.

Geçen hafta sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan başkent ekibinde teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlılarda 16 Şubat itibarıyla göreve Levent Şahin getirildi.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Levent Şahin yönetiminde ilk sınavını ikas Eyüpspor deplasmanında verecek.

İki takım 4 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında karşılaştı ve maç 2-2 berabere sonuçlandı.

