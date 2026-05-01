Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman öncesi fitness salonunda mobilizasyon ve stabilizasyon hareketleri yapan futbolcular, devamında isabetli pas çalıştı ve 5'e 2 top kapma oyunu oynadı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonları üzerine gerçekleştirilen çalışmayla sona erdi.

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği karşılaşması, 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.