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Spor

Gençlerbirliği - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

21 Kasım 2020 Cumartesi 15:53 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 16:14
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Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlkayan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını ibrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ramazan Keleş. Müsabakanın VAR koltuğunda Abdülkadir Bitigen otururken, AVAR'da ise Mustafa Emre Eyisoy var.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, H. İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sio

FENERBAHÇE: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

GENÇLERBİRLİĞİ: 0 - FENERBAHÇE: 0 (CANLI ANLATIM)

Karşılaşma Gençlerbirliği'nin vuruşuyla başladı...

5. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Gençlerbirliği stoperi Diego topu kafayla uzaklaştırdı.

11. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı kornerde, Halil İbrahim topu kafayla uzaklaştırdı.

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