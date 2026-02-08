Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan haftanın son antrenmanı, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Sprint çalışması ve 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, taktiğe yönelik duran top uygulamalarıyla sona erdi.
Başkent temsilcisinde, Fenerbahçe maçı öncesi cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.
Öte yandan başkan yardımcısı Arif Ölmez ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe maçı öncesi taraftar gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi.