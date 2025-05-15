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Spor

Gençlerbirliği futbolcusu Ensar Kemaloğlu, ameliyat oldu

Başkent ekibi Gençlerbirliği forması giyen Ensar Kemaloğlu sol dizinden ameliyat oldu.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 17:01 - Güncelleme:
Gençlerbirliği futbolcusu Ensar Kemaloğlu, ameliyat oldu
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Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde orta sahada görev yapan futbolcu Ensar Kemaloğlu, ameliyat edildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sırasında sol dizinden sakatlanan futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği aktarıldı.

Açıklamada, ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin kulübün sağlık ekibi tarafından yapılacağı belirtilerek, "Şampiyon kadromuz sporcularımızdan Ensar Kemaloğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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