Gençlerbirliği, Galatasaray deplasmanına hazır

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışmasıyla başladı.
Futbolcular, koordinasyona yönelik pas çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oyunuyla çalışmaya devam etti. Kırmızı-siyahlı ekip, taktik ağırlıklı çalışma ve duran top organizasyonuyla idmanı tamamladı.
Bugün hava yoluyla İstanbul'a gidecek başkent ekibinde, kart cezalısı Pedro Pereira ve tedavisi devam eden kaleci Gökhan Akkan, karşılaşmada forma giyemeyecek.