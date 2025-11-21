İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2025 Cuma / 1 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4488
  • EURO
    48,9465
  • ALTIN
    5551.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği, Galatasaray deplasmanında
Spor

Gençlerbirliği, Galatasaray deplasmanında

Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği, yarın deplasmanda lider Galatasaray'a konuk olacak.

AA21 Kasım 2025 Cuma 09:14 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Galatasaray deplasmanında
ABONE OL

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligdeki son karşılaşmasında sahasında Başakşehir'i 2-1 yenen başkent ekibi, 11 puanla 14. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı Pedro Pereria ile tedavisi devam eden Gökhan Akkan'ın Galatasaray maçında görev alamayacağı bildirildi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de sarı-kırmızılılara karşı son maçını 2 Mayıs 2021 tarihinde sahasında oynamış ve sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.