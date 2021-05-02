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  • Gençlerbirliği-Galatasaray maçında korkutan sakatlık! Daniel Candeias hastaneye kaldırıldı
Spor

Gençlerbirliği-Galatasaray maçında korkutan sakatlık! Daniel Candeias hastaneye kaldırıldı

Gençlerbirliği'nin Galatasaray'ı konuk ettiği maçta Gedson Fernandes'in müdahalesiyle sakatlanan Daniel Candeias, omzundan yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

02 Mayıs 2021 Pazar 22:13 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 22:30
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Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk ettiği 39. hafta maçında Daniel Candeias'ın sakatlanmasıyla sarsıldı. Karşılaşmanın 38. dakikasında Gedson Fernandes'in müdahalesiyle yerde kalan tecrübeli kanat oyuncusu, acılar içerisinde yerde kaldı.

Düşerken omzundan sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Candeias, yerini Giovanni Sio'ya bıraktı. İlk tedavisi sahada yapılan 33 yaşındaki Portekizli, yayıncı kuruluşun son dakika bilgilendirmesine göre ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gedson, faulün ardından sarı kart görürken pozisyondan kısa bir süre sonra Galatasaray, Halil Dervişoğlu ile golü buldu. Öte yandan, Fernandes'in faulünü sarı kartla cezalandıran hakem Halis Özkahya'nın bu kararı ise tartışma konusu oldu.

NOT: Görüntü Beinsport'tan alınmıştır.

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