Gençlerbirliği-Galatasaray maçının biletleri satışta

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı.

AA14 Nisan 2026 Salı 17:45
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

Gençlerbirliği Kulübünün açıklamasına göre Eryaman Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri, ev sahibi Gençlerbirliği taraftarı için 4 bin ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunuldu.

Galatasaray taraftarının bulunacağı Kuzey Kale Arkası Tribünü için ise bilet fiyatı 5 bin 200 lira olarak belirlendi.

Gençlerbirliği tribünlerinden alınacak biletlerde Galatasaray passoligi geçerli olmayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP A-B Blok: 10 bin lira

Sağ Kapalı-Sol Kapalı: 8 bin lira

Doğu Maraton Tribünü: 7 bin lira

Güney Kale Arkası: 4 bin lira

Misafir Tribünü (Kuzey Kale Arkası): 5 bin 200 lira

