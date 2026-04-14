  • Gençlerbirliği, Galatasaray mesaisine başladı
Gençlerbirliği, Galatasaray mesaisine başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA14 Nisan 2026 Salı 18:31
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana kırmızı-siyahlılar, saha kenarına kurulu istasyonlarda ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Saha içine kurulu platformlarda yapılan pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı bölümle devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maç ve bireysel şut çalışmasıyla sona erdi.

Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşması, 18 Nisan Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.

