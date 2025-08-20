Gençlerbirliği, Gaziantep FK mesaisinde

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde isabetli pas organizasyonlarına çalıştı ve minyatür kalelerden kurulu alanda gruplar halinde hedefli oyun oynadı.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, taktik ve bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.
Gaziantep FK-Gençlerbirliği maçı, 23 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.