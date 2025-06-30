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Spor

Gençlerbirliği, Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Gençlerbirliği, kaleci Gökhan Akkan'ı renklerine bağladı.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 20:02 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Gençlerbirliği, kaleci Gökhan Akkan'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen Gökhan, profesyonel kariyerine Sincan Belediyesi Ankaraspor'da adım attı. Kariyerini MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'da sürdüren Gökhan, son olarak Bodrum FK'de oynadı.

A Milli Futbol Takımı'nın formasını bir kez giyen Gökhan, başkent ekibinin yeni sezondaki ilk transferi oldu.

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