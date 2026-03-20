Gençlerbirliği ''gole de galibiyete de'' hasret

Sezonun 27. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan başkent ekibi, ligdeki son 7 maçta galibiyet elde edemezken bu süreçte 3 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.
Son galibiyetini 20. haftada 2-1'lik skorla sahasında Gaziantep FK karşısında alan kırmızı-siyahlılar, 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 mağlubiyet sonucunda ligde 25 puanla 13. sırada bulunuyor.
Gol yollarında üretken olamayan Gençlerbirliği, ligdeki son 5 maçta rakip fileleri havalandırarak skor tabelasını da değiştiremedi.
Kırmızı-siyahlı takımın sezondaki son 7 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:
|Karşılaşma
|Skor
|Fenerbahçe-Gençlerbirliği
|3-1
|Gençlerbirliği-Rizespor
|2-2
|Eyüpspor-Gençlerbirliği
|1-0
|Gençlerbirliği-Kayserispor
|0-0
|Alanyaspor-Gençlerbirliği
|0-0
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|0-2
|Konyaspor-Gençlerbirliği
|1-0
İKİNCİ VOLKAN DEMİREL DÖNEMİ
Başkent ekibinde Levent Şahin'den boşalan teknik direktörlük görevine yeniden getirilen Volkan Demirel, ikinci döneminde 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Gençlerbirliği, Demirel'in ikinci döneminde Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken sahasında Beşiktaş'a 2-0, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.