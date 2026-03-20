Gençlerbirliği ''gole de galibiyete de'' hasret

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin gol ve galibiyet hasreti devam ediyor.

AA20 Mart 2026 Cuma 11:56 - Güncelleme:
Sezonun 27. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan başkent ekibi, ligdeki son 7 maçta galibiyet elde edemezken bu süreçte 3 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

Son galibiyetini 20. haftada 2-1'lik skorla sahasında Gaziantep FK karşısında alan kırmızı-siyahlılar, 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 mağlubiyet sonucunda ligde 25 puanla 13. sırada bulunuyor.

Gol yollarında üretken olamayan Gençlerbirliği, ligdeki son 5 maçta rakip fileleri havalandırarak skor tabelasını da değiştiremedi.

Kırmızı-siyahlı takımın sezondaki son 7 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

KarşılaşmaSkor
Fenerbahçe-Gençlerbirliği3-1
Gençlerbirliği-Rizespor2-2
Eyüpspor-Gençlerbirliği1-0
Gençlerbirliği-Kayserispor0-0
Alanyaspor-Gençlerbirliği0-0
Gençlerbirliği-Beşiktaş0-2
Konyaspor-Gençlerbirliği1-0

İKİNCİ VOLKAN DEMİREL DÖNEMİ

Başkent ekibinde Levent Şahin'den boşalan teknik direktörlük görevine yeniden getirilen Volkan Demirel, ikinci döneminde 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Gençlerbirliği, Demirel'in ikinci döneminde Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken sahasında Beşiktaş'a 2-0, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

