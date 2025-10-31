İSTANBUL 19°C / 11°C
Spor

Gençlerbirliği, Göztepe deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, yarın Göztepe'ye konuk olacak. Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

AA31 Ekim 2025 Cuma 09:28
Gençlerbirliği, Göztepe deplasmanında
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği, 8 puanla 15. sırada bulunuyor.

Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk sınavını Göztepe deplasmanında verecek.

Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Thalisson ile sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan, Ensar Kemaloğlu ve Dal Varesanovic maçta forma giyemeyecek.

