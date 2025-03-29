Gençlerbirliği haftalar sonra kazandı

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 1-0'lık skorla kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 78. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.
3 maçlık galibiyet hasretini bitiren Gençlerbirliği, puanını 51'e çıkardı. Son 4 maçını kazanamayan 3. kez mağlup olan Şanlıurfaspor, 34 puanda kaldı.
Gençlerbirliği, gelecek hafta MKE Ankaragücü ile derbide karşılaşacak. Şanlıurfaspor ise evinde Boluspor'u ağırlayacak.