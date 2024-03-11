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  • Gençlerbirliği hasrete son verdi! 6 maç sonra yeniden 3 puan ile tanıştı
Spor

Gençlerbirliği hasrete son verdi! 6 maç sonra yeniden 3 puan ile tanıştı

1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Altay'ı 4-0'lık skorla mağlup eden Gençlerbirliği, 6 maç sonra galibiyetle tanıştı.

AA11 Mart 2024 Pazartesi 11:21 - Güncelleme:
Gençlerbirliği hasrete son verdi! 6 maç sonra yeniden 3 puan ile tanıştı
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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Altay'ı 4-0 yenen Gençlerbirliği, 6 maç sonra galip geldi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan maçta ilk devreyi Melih Bostan ve Ensar Kemaloğlu'nun attığı gollerle 2-0 önde tamamlayan başkent ekibi, ikinci yarı Rahman Buğra Çağıran ile iki gol daha bularak sahadan 4-0 galip ayrıldı ve kötü gidişatı sonlandırdı.

Bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol atan kırmızı siyahlılar, ligde 6 maç sonra galip gelmeyi başardı.

Trendyol 1. Lig'de puanını 37'ye çıkaran ve play-off hattının 5 puan gerisinde yer alan Gençlerbirliği, ligde daha önce oynadığı 6 maçta 3'er mağlubiyet ve beraberlik alırken sadece 2 gol atabilmişti.

Ligin 20. haftasında deplasmanda Bodrum FK'ye 1-0 yenilen başkent temsilcisi, daha sonra konuk ettiği Çorum FK ile golsüz berabere kalmıştı.

Eyüpspor ve Teksüt Bandırmaspor maçlarını 1-0 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, Manisa FK ve Şanlıurfaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

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