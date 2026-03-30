Spor

Gençlerbirliği, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

Gençlerbirliği, Göztepe maçı hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü. Başkent ekibi, antrenman maçında kırmızı ve beyaz takımlar halinde karşı karşıya geldi.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 21:54 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında, 4 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Natura Dünyası Gençlerbirliği, milli maç arasında hazırlıklarını Antalya'daki kampta yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek'te kampa giren Gençlerbirliği, kamp gerçekleştirdiği otelin sahasında kırmızı ve beyaz takıma ayrılarak 30'ar dakikalık iki devre halinde maç oynadı. Karşılaşmayı beyaz takım; Sekou Koita ve Henry Onyekuru'nun golleriyle kazandı. Kırmızı takımın tek golü ise Dal Varesanovic'ten geldi.

Milli arayı verimli geçirmek amacıyla 24 Mart'ta Belek'te kampa giren başkent ekibi, yarın sabah yapacağı yenilenme antrenmanının ardından Ankara'ya dönecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

